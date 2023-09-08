Путин — о храмах в Киеве: там всё только разрушают

Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с храмами в Киеве, заявил, что на Украине всё только разрушают.

Об этом он сообщил в ходе общения с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием при посещении Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Митрополит рассказал, что при строительстве монастыря в качестве мерной единицы была взята длина золотого пояса Спасителя, определившего размеры Великой Печерской церкви в Киеве.

«Там всё разрушают только», — прокомментировал Путин ситуацию с храмами в Киеве, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Белоцерковская епархия УПЦ сообщила о ночном захвате Михайловского храма в Мироновке (Киевская область) сторонниками Православной церкви Украины.