Военнослужащие группировки сил «Центр» отразили пять атак штурмовых групп ВС Украины на Краснолиманском направлении, в том числе 12-й бригады специального назначения «Азов»*, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества... сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов», — цитирует его ТАСС.

Савчук уточнил, что потери ВСУ составили около 40 военнослужащих.

6 сентября стало известно, что бойцы Центрального военного округа уничтожили более 200 БПЛА украинских силовиков за последние несколько месяцев на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.