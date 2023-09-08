Рогов назвал вымыслом заявления Блинкена о прогрессе контрнаступления ВСУ
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
«Всё это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег», — подчеркнул Рогов.
Он добавил, что Киев разворовывает деньги в том числе американских налогоплательщиков.
Ранее Блинкен во время визита в Киев заявил, что видит «прогресс» в контрнаступлении украинских войск.
Он не объяснил, что именно считает успехами ВСУ.