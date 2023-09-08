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Рогов назвал вымыслом заявления Блинкена о прогрессе контрнаступления ВСУ

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Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вооружённые силы Украины «имеют прогресс» в ходе контрнаступления, являются вымыслом.
Рогов назвал вымыслом заявления Блинкена о прогрессе контрнаступления ВСУ
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

«Всё это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что Киев разворовывает деньги в том числе американских налогоплательщиков.

Ранее Блинкен во время визита в Киев заявил, что видит «прогресс» в контрнаступлении украинских войск.

Он не объяснил, что именно считает успехами ВСУ.

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