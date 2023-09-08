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Марочко: ВС России активизировали применение БПЛА на Купянском направлении

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные активизировали применение БПЛА на Купянском направлении.
Марочко: ВС России активизировали применение БПЛА на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, продвижение российских войск в районах Синьковка и Петропавловка и уничтожение большинства средств подавления российских БПЛА позволило ВС России более широко использовать аэроразведку в ходе ведения боевых действий.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы в районы Песчаного, Берестового и Стельмаховки в Харьковской области, чтобы не допустить прорыва своей линии обороны.

2 сентября начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские войска взяли два опорных пункта и отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении.

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