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ВС России взяли два опорных пункта и отразили пять контратак ВСУ

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Российские войска взяли два опорных пункта и отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.

«Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники... Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих», — цитирует его РИА Новости.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия действительно несёт большие потери личного состава на передовой.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за три дня боевых действий ВСУ теряют до 60% бойцов на некоторых участках Купянского направления.

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