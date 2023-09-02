ВС России взяли два опорных пункта и отразили пять контратак ВСУ
«Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники... Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих», — цитирует его РИА Новости.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия действительно несёт большие потери личного состава на передовой.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за три дня боевых действий ВСУ теряют до 60% бойцов на некоторых участках Купянского направления.