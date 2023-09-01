Марочко: на Купянском направлении ВСУ несут масштабные потери
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Об этом он рассказал РИА Новости.
«На некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60% личного состава, из них 40% составляют безвозвратные потери», — сообщил Марочко.
По его словам, на данном направлении ВСУ вынуждены регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений в 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также в 68-й егерской бригаде.
Ранее Марочко заявил, что Киев ведёт инженерные работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову.