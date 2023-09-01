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Марочко: на Купянском направлении ВСУ несут масштабные потери

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за три дня боевых действий части бригад ВСУ могут терять до 60% бойцов на некоторых участка Купянского направления.
Марочко: на Купянском направлении ВСУ несут масштабные потери
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал РИА Новости.

«На некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60% личного состава, из них 40% составляют безвозвратные потери», — сообщил Марочко.

По его словам, на данном направлении ВСУ вынуждены регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений в 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также в 68-й егерской бригаде. 

Ранее Марочко заявил, что Киев ведёт инженерные работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову.

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