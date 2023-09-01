Марочко: Киев возводит линию обороны на подступах к Харькову
Об этом информирует РИА Новости.
«Юго-восточнее населённого пункта Харьков начали активно вестись инженерные работы по возведению фортификационных сооружений», — сказал подполковник.
По его словам, в работах задействована не только военная техника, но и коммунальные службы, а также частные предприятия.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что ВС России зачистят Харьковскую область от ВСУ.
Также в The Guardian отметили, что прорыв фронта военными России под Харьковом был неожиданностью для ВСУ.