Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев ведёт инженерные работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову.

Об этом информирует РИА Новости.

«Юго-восточнее населённого пункта Харьков начали активно вестись инженерные работы по возведению фортификационных сооружений», — сказал подполковник.

По его словам, в работах задействована не только военная техника, но и коммунальные службы, а также частные предприятия.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что ВС России зачистят Харьковскую область от ВСУ.

Также в The Guardian отметили, что прорыв фронта военными России под Харьковом был неожиданностью для ВСУ.