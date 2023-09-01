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Марочко: Киев возводит линию обороны на подступах к Харькову

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев ведёт инженерные работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову.

Об этом информирует РИА Новости.

«Юго-восточнее населённого пункта Харьков начали активно вестись инженерные работы по возведению фортификационных сооружений», — сказал подполковник.

По его словам, в работах задействована не только военная техника, но и коммунальные службы, а также частные предприятия.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что ВС России зачистят Харьковскую область от ВСУ.

Также в The Guardian отметили, что прорыв фронта военными России под Харьковом был неожиданностью для ВСУ.

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