Марочко: ВСУ пытаются не допустить прорыва ВС России на Купянском направлении
Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.
«В районы населённых пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка украинское командование в спешном порядке перебрасывает дополнительные силы и средства с целью недопущения прорыва своих оборонительных позиций на этом участке», — заявил Марочко.
Он также добавил, что ВСУ устанавливают мины по направлению к населённым пунктам Ковшаровка и Сеньково.
Ранее Марочко заявлял, что за три дня боевых действий ВСУ теряют до 60% бойцов на некоторых участках Купянского направления.