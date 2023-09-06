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Марочко: ВСУ пытаются не допустить прорыва ВС России на Купянском направлении

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы в районы Песчаного, Берестового и Стельмаховки в Харьковской области, чтобы не допустить прорыва своей линии обороны.

Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«В районы населённых пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка украинское командование в спешном порядке перебрасывает дополнительные силы и средства с целью недопущения прорыва своих оборонительных позиций на этом участке», — заявил Марочко.

Он также добавил, что ВСУ устанавливают мины по направлению к населённым пунктам Ковшаровка и Сеньково.

Ранее Марочко заявлял, что за три дня боевых действий ВСУ теряют до 60% бойцов на некоторых участках Купянского направления.

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