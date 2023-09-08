Академик Либанова заявила об угрозе «демографической спирали смерти» на Украине

Украина рискует оказаться в «спирали смерти» в связи с демографическим кризисом в стране, предупредила академик Элла Либанова из Национальной академии наук.

Такое заявление было опубликовано на сайте британской благотворительной организации AOAV.

По словам Либановой, если молодые украинки не вернутся на родину, «это будет серьёзной проблемой».

При этом академик отметила, что в 2001 году Украина стала страной с самым низким уровнем рождаемости в мире.

А в 2019 году, согласно статье, по данному показателю Украина была последней в Европе.

Ранее сообщалось, что 3,3 млн украинцев могут не вернуться домой из-за границы.

Также в «СТРАНА.ua» отметили, что на Украине приближается «коммунальный коллапс».