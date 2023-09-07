Пентагон: снаряды с обеднённым ураном поставят Украине вместе с танками осенью

Снаряды с обеднённым ураном планируется доставить на Украину к моменту поставки ВСУ американских танков Abrams, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы ожидаем, что танки будут поставлены на Украину осенью», — сказала она.

Сингх выразила уверенность в том, что эти снаряды помогут украинским танкистам противостоять российским войскам.

6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.

Также в ООН сообщили, что выступают против любого использования снарядов с обеднённым ураном.