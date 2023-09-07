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Международные резервы Украины в августе снизились на 3,2%

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Национальный банк Украины сообщил о снижении международных резервов страны в августе на 3,2%.
Международные резервы Украины в августе снизились на 3,2%
  • Gettyimages.ru
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«На 1 сентября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $40 387,2 млн. В августе они снизились на 3,2%», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее новоизбранный глава Минобороны Украины Рустем Умеров признал, что в госбюджете не хватает 250 млрд гривен на выплаты военнослужащим ВСУ до конца года.

Начальник Генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак заявил, что у России в отличие от Украины есть средства на СВО.

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