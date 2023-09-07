Посольство России знает о задержании в Армении Бадаляна и Геворкяна

Посольство России в Армении знает о задержании пророссийского блогера и активиста Мики Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.

«Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации. Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося», — сообщило посольство.

Как сообщалось ранее, в Армении пропали Мика Бадалян и Ашот Геворкян. По имеющимся данным, они были задержаны в Горисе.

Следственный комитет Армении утверждает, что Мика Бадалян и Ашот Геворкян задержаны в рамках уголовного дела по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия.