Глава «Молдовагаза» Чебан удивлён итогами аудита по долгам перед «Газпромом»

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан удивился сумме в $8,6 млн, которую власти Молдавии хотят выплатить «Газпрому» в качестве долга за газ. Он напомнил, что только совокупная сумма исторической и текущей задолженности составляет уже $46 млн.

Как отметил Чебан, подробное письменное мнение «Молдовагаза» по внешнему аудиту долга перед «Газпромом» будет представлено позже.

«Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в 8,6 млн долларов США, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет 46 млн долларов США и подтверждается всеми необходимыми для взыскания документами», — написал он в Telegram-канале.

Молдавский президент Майя Санду ранее заявила, что международная аудиторская компания, нанятая правительством Молдавии, не выявила долга республики перед «Газпромом» в размере $800 млн.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что власти республики согласны оплатить $8,6 млн долга за газ перед «Газпромом».

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями Молдавии о долге республики.

Компания подчеркнула, что отчёт аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договорённостями между ПАО «Газпром» и правительством Молдавии.