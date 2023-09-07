ERR: две трети эстонцев выступают за отставку Каи Каллас с поста премьера

В Эстонии 67% граждан поддерживают отставку премьер-министра республики Каи Каллас после скандала вокруг бизнеса её супруга, затрагивающего Россию, сообщает ERR со ссылкой на данные опроса. Также 72% участников опроса считают, что скандал нанёс ущерб международной репутации Эстонии.

Исследование было проведено социологической службой Norstat.

Так, 67% респондентов ответили «да» или «скорее да» на вопрос «Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?».

27% ответили «нет» или «скорее нет», ещё 6% затруднились с ответом.

Перевод материала приводит ИноТВ.

23 августа телерадиокомпания ERR сообщала, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу премьер-министра республики, продолжает деятельность в направлении России.

Муж премьера отметил, что продаст все свои акции Stark Logistics.

По словам Каллас, она не знала, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая её мужу, занимается перевозками грузов в Россию.