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NYT: кассетные боеприпасы ВСУ неэффективны против российских укреплений

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Кассетные боеприпасы, которые применяют Вооружённые силы Украины, продемонстрировали свою неэффективность против российских оборонительных укреплений.
NYT: кассетные боеприпасы ВСУ неэффективны против российских укреплений
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет газета The New York Times.

«Кассетные боеприпасы… в значительной степени неэффективны против окопанных русских позиций», — говорится в публикации.

Газета со ссылкой на военных экспертов пишет, что такие боеприпасы могут быть эффективны только против войск, которые рассредоточены на открытой местности.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что использование кассетных боеприпасов не даёт преимуществ Украине на поле боя.

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