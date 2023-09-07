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Буданов заявил о намерении Украины увеличить дальность ударов по России

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире украинского телеканала ТСН заявил, что в Киев намерен увеличить дальность ударов по территории России.
Буданов заявил о намерении Украины увеличить дальность ударов по России
  • AP
  • © Roman Chop

«А вы не видите, как война постепенно перешла сначала к приграничным территориям, а с каждым днём всё глубже и глубже? И это не конец, далеко не конец. Ожидаем большего», — сказал он.

Ранее Буданов заявил о желании перенести все боевые действия в Россию.

Он также отметил, что «Украина обязана вмешиваться в политические процессы Российской Федерации».

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, сообщил, что опасается переносить боевые действия на российскую территорию. По его словам, есть большой риск, что в таком случае Киев останется без поддержки.

21 апреля Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова по обвинению в организации терактов в России. Также его объявили в международный розыск.

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