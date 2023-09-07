Бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик выразил уверенность, что западные страны недооценили решимость солдат российской армии на Украине.

Об этом он сказал в интервью экс-члену британского парламента Джорджу Галлоуэю.

По мнению Берлетика, Запад обладает плохой привычкой, которую он повторял на протяжении всего времени противостояния с Россией.

«Они недооценили решимость русских», — объяснил он.

Эксперт добавил, что на Западе также удивились сильной российской обороне.

Ранее аналитик разведуправления Минобороны США Трент Мол заявил, что американская сторона недооценила силы России перед началом контрнаступления ВСУ.