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Экс-морпех Берлетик: Запад недооценил решимость российских солдат на Украине

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Бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик выразил уверенность, что западные страны недооценили решимость солдат российской армии на Украине.
Экс-морпех Берлетик: Запад недооценил решимость российских солдат на Украине
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью экс-члену британского парламента Джорджу Галлоуэю.

По мнению Берлетика, Запад обладает плохой привычкой, которую он повторял на протяжении всего времени противостояния с Россией.

«Они недооценили решимость русских», — объяснил он.

Эксперт добавил, что на Западе также удивились сильной российской обороне.

Ранее аналитик разведуправления Минобороны США Трент Мол заявил, что американская сторона недооценила силы России перед началом контрнаступления ВСУ.

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