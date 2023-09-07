Экс-морпех Берлетик: Запад недооценил решимость российских солдат на Украине
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью экс-члену британского парламента Джорджу Галлоуэю.
По мнению Берлетика, Запад обладает плохой привычкой, которую он повторял на протяжении всего времени противостояния с Россией.
«Они недооценили решимость русских», — объяснил он.
Эксперт добавил, что на Западе также удивились сильной российской обороне.
Ранее аналитик разведуправления Минобороны США Трент Мол заявил, что американская сторона недооценила силы России перед началом контрнаступления ВСУ.