На Украине сообщили о начале экспорта своего зерна через порты Хорватии

Украинский министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина начала экспортировать своё зерно через хорватские порты.

«Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты», — приводит её слова издание «СТРАНА.ua».

По словам Свириденко, этот путь уже начинает набирать популярность.

Она добавила, что киевские власти намерены его развивать, расширяя возможности транспортного коридора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской агропродукции.