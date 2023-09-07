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Рогов: Украина семь раз ложно заявляла о взятии Работина

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Украина как минимум семь раз ложно заявляла о взятии села Работино в Запорожской области, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: Украина семь раз ложно заявляла о взятии Работина
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По его словам, Работино повторяет судьбу Урожайного и Пятихаток, о взятии которых ВСУ заявляли много раз.

«По Работину я насчитал семь раз с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ, но это не соответствует действительности», — приводит РИА Новости слова Рогова в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что бои за Работино продолжаются, ВС России удерживают юго-западные окраины села.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работине Запорожской области.

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