Балицкий: ВСУ за ночь потеряли около 100 военных в районе Работина и Вербового

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ за ночь потеряли около 100 военных в районе населённых пунктов Вербовое и Работино.

«Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населённых пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ», — написал он в Telegram.

Также он отметил, что украинские военные понесли потери и в плане военной техники: девять арторудий, два миномёта и два танка, три БПЛА.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работине Запорожской области.