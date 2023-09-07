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Марочко заявил о продвижении ВС России на Купянском направлении

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На Купянском направлении российские войска продвигаются в сторону Оскольского водохранилища, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил о продвижении ВС России на Купянском направлении
  • РИА Новости

«После форсирования реки Жеребец наши войска продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища», — цитирует РИА Новости Марочко.

По его словам, за прошедшие сутки в районе населённого пункта Свердловка было взято несколько опорных пунктов ВСУ.

Ранее ВСУ потеряли на Купянском направлении более двух взводов военных.

Также сообщалось, что Россия эффективно глушит дроны ВСУ, вынуждая операторов рисковать.

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