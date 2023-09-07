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РИА Новости: в Часовом Яру зафиксировано скопление сил ВСУ

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Скопление сил ВСУ зафиксировано в подконтрольных Киеву населённых пунктах Часов Яр и Богдановка под Артёмовском в Донбассе.

Об этом РИА Новости рассказал разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.

По его словам, основная ротация ВСУ ведётся в Часовом Яру и Богдановке.

Также, по данным агентства, из этих населённых пунктов подвозятся боеприпасы на позиции у линии фронта.

Ранее ВСУ потеряли на Купянском направлении более двух взводов военных.

Также сообщалось, что Россия эффективно глушит дроны ВСУ, вынуждая операторов рисковать.

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