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BI: Россия эффективно глушит дроны ВСУ, вынуждая операторов рисковать

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Российские войска улучшают способность глушить украинские дроны, заставляя операторов подойти ближе.

Об этом пишет Business Insider.

«Способность России глушить украинские дроны только улучшилась», — говорится в публикации.

Отмечается, что Россия переместила свои средства РЭБ ближе к фронту, тем самым создав большие помехи украинским аппаратам и заставив операторов дронов выдвинуться из тыла.

Ранее в Forbes заявили, что оборонительная тактика ВС России с минными полями сорвала планы ВСУ.

Также ВС России нанесли огневое поражение силам танковой бригады ВСУ.

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