BI: Россия эффективно глушит дроны ВСУ, вынуждая операторов рисковать
Об этом пишет Business Insider.
«Способность России глушить украинские дроны только улучшилась», — говорится в публикации.
Отмечается, что Россия переместила свои средства РЭБ ближе к фронту, тем самым создав большие помехи украинским аппаратам и заставив операторов дронов выдвинуться из тыла.
Ранее в Forbes заявили, что оборонительная тактика ВС России с минными полями сорвала планы ВСУ.
Также ВС России нанесли огневое поражение силам танковой бригады ВСУ.