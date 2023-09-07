BI: Россия эффективно глушит дроны ВСУ, вынуждая операторов рисковать

Российские войска улучшают способность глушить украинские дроны, заставляя операторов подойти ближе.

Об этом пишет Business Insider.

«Способность России глушить украинские дроны только улучшилась», — говорится в публикации.

Отмечается, что Россия переместила свои средства РЭБ ближе к фронту, тем самым создав большие помехи украинским аппаратам и заставив операторов дронов выдвинуться из тыла.

Ранее в Forbes заявили, что оборонительная тактика ВС России с минными полями сорвала планы ВСУ.

Также ВС России нанесли огневое поражение силам танковой бригады ВСУ.