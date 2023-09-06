Правительство Молдавии одобрило проекты о выходе из двух соглашений СНГ

Правительство Молдавии одобрило проекты денонсации двух соглашений, заключённых в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом пишет Sputnik Молдова.

Первое соглашение — «О порядке использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости важнейших радиоэлектронных средств в интересах безопасности СНГ», которое было заключено в Ташкенте в мае 1992 года.

Вторым соглашением, из которого планирует выйти молдавская сторона, является документ «О порядке создания и функционирования филиалов высших учебных заведений в государствах — участниках СНГ», который был подписан в Москве в сентябре 2001 года.

Ранее власти Молдавии инициировали выход из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ.

14 августа правительство Молдавии утвердило законопроект о денонсации соглашения с СНГ о создании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения.