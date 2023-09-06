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Гагин: ВСУ за два дня потеряли до сотни военных в боях под Новодонецким

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ за два дня потеряли до сотни военных в боях под Новодонецким.
Гагин: ВСУ за два дня потеряли до сотни военных в боях под Новодонецким
  • AP

«Только за последние два дня в боях под Новодонецким противник потерял до сотни своих бойцов. Согласно данным разведки, по большей части это невозвратные потери», — рассказал он ТАСС.

По его словам, вместе с этим украинская сторона готовит резервы численностью несколько сотен человек для укрепления группировки на данном участке фронта.

Гагин подчеркнул, что обстановка в районе Новодонецкого остаётся сложной.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы в районы Песчаного, Берестового и Стельмаховки в Харьковской области, чтобы не допустить прорыва своей линии обороны.

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