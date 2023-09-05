Кулемзин: снаряд ВСУ снова попал в здание детского сада в Донецке
- РИА Новости
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Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
«При вражеском обстреле Куйбышевского района произошло повторное прямое попадание снаряда в детский сад №191», — написал он в Telegram.
Ранее в Донецке в результате обстрела со стороны войск Украины произошло прямое попадание снаряда в детский сад №191.
Кроме того, детский сад №364 в Донецке получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск.