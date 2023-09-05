Кулемзин: снаряд ВСУ снова попал в здание детского сада в Донецке

В здание детского сада в Куйбышевском районе Донецка вновь попал снаряд ВСУ.

Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«При вражеском обстреле Куйбышевского района произошло повторное прямое попадание снаряда в детский сад №191», — написал он в Telegram.

Ранее в Донецке в результате обстрела со стороны войск Украины произошло прямое попадание снаряда в детский сад №191.

Кроме того, детский сад №364 в Донецке получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск.