Мэр Донецка сообщил, что ещё один детсад повреждён после удара ВСУ
Детский сад №364 в Донецке получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
- РИА Новости
«Во время обстрела Куйбышевского района по улице Зуевская повреждения получил детский сад №364», — написал он в Telegram.
Ранее Кулемзин сообщил, что украинский снаряд попал в здание детсада №191 в Донецке.
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