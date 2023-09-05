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Мэр Донецка сообщил, что ещё один детсад повреждён после удара ВСУ

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Детский сад №364 в Донецке получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр Донецка сообщил, что ещё один детсад повреждён после удара ВСУ
  • РИА Новости

«Во время обстрела Куйбышевского района по улице Зуевская повреждения получил детский сад №364», — написал он в Telegram.

Ранее Кулемзин сообщил, что украинский снаряд попал в здание детсада №191 в Донецке.

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