Украинский снаряд попал в здание детсада в Донецке
В Донецке в результате обстрела со стороны войск Украины произошло прямое попадание снаряда в детский сад №191, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
- РИА Новости
«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологическая произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад №191», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.
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