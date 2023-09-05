Украинский снаряд попал в здание детсада в Донецке

В Донецке в результате обстрела со стороны войск Украины произошло прямое попадание снаряда в детский сад №191, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

РИА Новости

«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Зоологическая произошло прямое попадание вражеского снаряда в детский сад №191», — написал он в Telegram. Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.