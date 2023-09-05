Глава СНБО Данилов: из-за страха Запада «автократические режимы захватят мир»
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«Вы своими пашотными яйцами приведёте к тому, что автократические режимы захватят власть во всём мире», — цитирует его «СТРАНА.ua».
Вместе с этим Данилов выразил мнение, что сейчас провести выборы на Украине невозможно.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что лидеры ряда европейских стран начали задумываться о том, чтобы значительно сократить финансовую и военную помощь Украине.