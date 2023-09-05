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Глава СНБО Данилов: из-за страха Запада «автократические режимы захватят мир»

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов упрекнул страны Запада в «страхе перед Россией». По его словам, если западные политики продолжат так себя вести, то «автократические режимы захватят власть во всём мире».
Глава СНБО Данилов: из-за страха Запада «автократические режимы захватят мир»
  • Gettyimages.ru
  • © tzahiV

«Вы своими пашотными яйцами приведёте к тому, что автократические режимы захватят власть во всём мире», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Вместе с этим Данилов выразил мнение, что сейчас провести выборы на Украине невозможно.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что лидеры ряда европейских стран начали задумываться о том, чтобы значительно сократить финансовую и военную помощь Украине.

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