Численность российских войск и их сплочённость в противостоянии с ВСУ поражают.

Об этом заявил журналист Ши Хонг в репортаже для газеты Sohu.

«Скорость набора в Вооружённые силы России поразительна... Количество призывников и контрактников растёт как на дрожжах», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины выпустило приказ, по которому ряд ограниченно годных к военной службе мужчин будут призывать во время мобилизации.

По данным ТАСС, власти собираются лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, которые получают второе и последующее образование.