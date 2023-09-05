Business Insider: чиновники США всё сильнее разочаровываются наступлением ВСУ
- AP
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«Некоторые официальные лица США, похоже, всё больше обеспокоены» тем, как действуют украинские военные, говорится в статье.
Издание напоминает о материале The New York Times, в котором американские чиновники подвергли сомнению тактику ВСУ.
«Украинские командиры делят свои силы поровну между востоком и югом страны, тогда как им следует консолидировать их на юге, считают чиновники», — пишет Анкель.
По имеющимся данным, на которые ссылается автор, власти США призвали украинское командование «прорываться через огромные минные поля», даже если это означает потерю большего количества солдат и техники.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что на Запорожском направлении наблюдается наиболее напряжённая обстановка.
Вместе с этим он подчеркнул, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении. По данным министра, потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.