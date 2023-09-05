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Business Insider: чиновники США всё сильнее разочаровываются наступлением ВСУ

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Американские чиновники всё сильнее разочаровываются тем, как развивается наступление ВСУ — по мнению властей США, украинское командование совершает ошибки и сосредотачивает усилия не там, где следует, пишет автор Business Insider София Анкель.
Business Insider: чиновники США всё сильнее разочаровываются наступлением ВСУ
  • AP
  • © Roman Chop

«Некоторые официальные лица США, похоже, всё больше обеспокоены» тем, как действуют украинские военные, говорится в статье.

Издание напоминает о материале The New York Times, в котором американские чиновники подвергли сомнению тактику ВСУ.

«Украинские командиры делят свои силы поровну между востоком и югом страны, тогда как им следует консолидировать их на юге, считают чиновники», — пишет Анкель.

По имеющимся данным, на которые ссылается автор, власти США призвали украинское командование «прорываться через огромные минные поля», даже если это означает потерю большего количества солдат и техники.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что на Запорожском направлении наблюдается наиболее напряжённая обстановка.

Вместе с этим он подчеркнул, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении. По данным министра, потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

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