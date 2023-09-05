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Немецкая компания Diehl увеличит производство систем ПВО IRIS-T и ракет

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Немецкая оружейная компания Diehl Defence планирует значительно нарастить производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним.
Немецкая компания Diehl увеличит производство систем ПВО IRIS-T и ракет
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом пишет Reuters со ссылкой на главного программного директора компании Харальда Бушека.

«В 2025 году частная компания планирует построить не менее восьми систем (ПВО), тогда как в этом году был запланирован выпуск трёх-четырёх систем», — говорится в материале.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад как можно скорее передать украинским войскам ракеты ATACMS и Taurus и пообещал использовать их «только на Украине».

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