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РИА Новости: день конфликта на Украине стоит Киеву полугодовых продаж угля

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Украина должна поставлять на мировые рынки уголь в течение почти полугода, чтобы заработать на один день вооружённого конфликта.

Такие расчёты произвели в РИА Новости на основе данных украинской таможни.

Отмечается, что за семь месяцев текущего года Украина сократила экспорт угля на 14% — до $125,5 млн. При этом, по данным агентства, в среднем страна экспортирует уголь примерно на $18 млн в месяц.

«Украине необходимо поставлять уголь на международные рынки в течение 5 месяцев и 17 дней», — говорится в публикации.

Именно за этот период, как указано в статье, Киев заработает $100 млн и сможет профинансировать один день вооружённого конфликта.

Ранее уходящий в отставку министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна ежедневно тратит на боевые действия $100 млн.

Также, по словам экс-агента MI6 Аластера Крука, некоторые страны Запада заявляют, что помощь Киеву уже иссякает.

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