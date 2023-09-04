Резников: Украина ежедневно тратит на боевые действия $100 млн

Украина ежедневно тратит на боевые действия $100 млн, заявил уходящий в отставку министр обороны страны Алексей Резников.

Его слова приводит «Укринформ».

«День войны стоит нам $100 млн», — сказал он.

Резников отметил, что во многом такие деньги удаётся тратить на конфликт, потому что работающие граждане Украины «платят налоги и эти налоги уходят в бюджет, а из этого бюджета идут в том числе и на армию».

Как отмечал Резников ранее, с февраля 2022 года Украина получила от стран-партнёров военную помощь на сумму $100 млрд.

Бывший украинский премьер Николай Азаров отмечал, что военный налог для физических лиц на Украине предлагается увеличить в три раза с 1 января 2024 года.