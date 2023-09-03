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Резников: с февраля 2022 года Украина получила от партнёров помощь на $100 млрд

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С февраля 2022 года Украина получила от стран-партнёров военную помощь на сумму $100 млрд, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
Резников: с февраля 2022 года Украина получила от партнёров помощь на $100 млрд
  • Gettyimages.ru

«Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи... Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов и выстрелов, я думаю, под $100 млрд», — заявил Резников в интервью «Укринформ».

По его словам, только от США Украина получила более $50 млрд.

Он отметил, что большая часть государственных средств тратится на довольствие украинских военных и выплату компенсаций.

Ранее стало известно, что западные страны начнут усиленно поставлять боеприпасы ВСУ к середине 2024 года.

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