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«Мрия»: на Украине школьницы в советских фартуках вызвали скандал

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В украинском городе Черновцы школьницы, одетые в кружевные фартуки «советского образца», вызвали скандал и негодование местных властей.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Мрия».

Отмечается, что чиновница горсовета Ирина Ткачук потребовала от девочек сменить белые фартуки на вышиванку и поинтересовалась, «какая школа отличилась».

«Декоммунизаторы нашли себе новую жертву: это школьницы в кружевных фартуках «советского образца», — говорится в публикации.

Ранее во Львовской области Украины снесли монумент времён СССР.

Также сообщалось, что украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в связи с декоммунизацией.

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