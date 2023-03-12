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Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в связи с декоммунизацией

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Члены научной экспедиции Украины, находящиеся на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, переименовали некоторые таблички с указателями городов в связи с проводимой украинскими властями декоммунизацией. 
Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в связи с декоммунизацией
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра в соцсетях.

Отмечается, что в рамках ремонта путеводителя возле станции, на котором размещаются таблички с названиями разных городов, участники экспедиции «декоммунизировали» Кировоград, сменив его название на Кропивницкий.

Также украинские полярники сменили транслитерацию Винницы и Одессы.

Ранее замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгений Кравчук заявил, что на Украине в ходе дерусификации библиотек с 2022 года уничтожено 11 млн книг на русском языке.

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