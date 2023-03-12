Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в связи с декоммунизацией
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Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра в соцсетях.
Отмечается, что в рамках ремонта путеводителя возле станции, на котором размещаются таблички с названиями разных городов, участники экспедиции «декоммунизировали» Кировоград, сменив его название на Кропивницкий.
Также украинские полярники сменили транслитерацию Винницы и Одессы.
Ранее замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгений Кравчук заявил, что на Украине в ходе дерусификации библиотек с 2022 года уничтожено 11 млн книг на русском языке.