Кулеба заявил, что вопрос о поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS не закрыт

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос о поставке Вооружённым силам Украины дальнобойных ракет ATACMS американского производства не закрыт.

Его слова приводит агентство «Укринформ».

«Вопрос о предоставлении Украине американских ракет ATACMS открыт. Он совершенно не закрыт», — сказал Кулеба.

По словам украинского дипломата, в ходе недавней беседы с госсекретарём США Энтони Блинкеном он подтвердил, что Вашингтон проводит анализ некоторых моментов, связанных с этими ракетами.

Ранее Кулеба призвал Запад как можно скорее передать украинским войскам ракеты ATACMS и Taurus и пообещал использовать их «только на Украине».