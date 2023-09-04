Кулеба заявил, что вопрос о поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS не закрыт
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Его слова приводит агентство «Укринформ».
«Вопрос о предоставлении Украине американских ракет ATACMS открыт. Он совершенно не закрыт», — сказал Кулеба.
По словам украинского дипломата, в ходе недавней беседы с госсекретарём США Энтони Блинкеном он подтвердил, что Вашингтон проводит анализ некоторых моментов, связанных с этими ракетами.
Ранее Кулеба призвал Запад как можно скорее передать украинским войскам ракеты ATACMS и Taurus и пообещал использовать их «только на Украине».