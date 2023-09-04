Путин: ВСУ постоянно пытаются атаковать беспилотниками газопроводы
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Об этом глава государства сказал по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток» и на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турцию из России», — рассказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что корабли России надёжно охраняют эти газопроводы.
Ранее Путин подчеркнул, что Украина использовала гуманитарные коридоры для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов.