Путин: ВСУ постоянно пытаются атаковать беспилотниками газопроводы

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины постоянно предпринимают попытки атаковать беспилотными летательными аппаратами газопроводы, включая «Турецкий поток».

Об этом глава государства сказал по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток» и на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турцию из России», — рассказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что корабли России надёжно охраняют эти газопроводы.

Ранее Путин подчеркнул, что Украина использовала гуманитарные коридоры для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов.