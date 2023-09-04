Кулеба: Украина присутствует на всех переговорах о ней, как «тень отца Гамлета»

Украина, как «тень отца Гамлета», всегда присутствует даже там, где её обсуждают в отсутствие украинских представителей, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По словам министра, «если кто-то встречается без Украины, это не значит, что они говорят без Украины».

«Украина — это как тень отца Гамлета, мы всегда присутствуем», — сказал он, комментируя переговоры президентов России и Турции, затронувшие украинскую тематику. Видео с его выступлением приводит Klymenko Time.

Ранее в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны, в частности, обсудили зерновую сделку.

Турецкий лидер отметил, что Анкара готова взять на себя посредничество в мирных переговорах для урегулирования украинского конфликта.