Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины с начала контрнаступления, которое стартовало в июне, потеряли десятки тысяч военнослужащих на Запорожском направлении.

Его слова приводит РИА Новости.

«Если подводить итоги их контрнаступления, то всё, что смогли сделать украинские войска, — это потерять десятки тысяч боевиков», — отметил Рогов.

Кроме того, украинская армия в ходе контрнаступления потеряла большое количество военной техники, добавил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия понесла значительные потери личного состава и техники на Авдеевском направлении.

Кроме того, техника украинских военных в достаточно большом количестве подверглась уничтожению, добавил он.