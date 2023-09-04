Рогов: ВСУ с июня потеряли десятки тысяч человек на Запорожском направлении
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Его слова приводит РИА Новости.
«Если подводить итоги их контрнаступления, то всё, что смогли сделать украинские войска, — это потерять десятки тысяч боевиков», — отметил Рогов.
Кроме того, украинская армия в ходе контрнаступления потеряла большое количество военной техники, добавил он.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия понесла значительные потери личного состава и техники на Авдеевском направлении.
Кроме того, техника украинских военных в достаточно большом количестве подверглась уничтожению, добавил он.