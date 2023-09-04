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Рогов: ВСУ с июня потеряли десятки тысяч человек на Запорожском направлении

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины с начала контрнаступления, которое стартовало в июне, потеряли десятки тысяч военнослужащих на Запорожском направлении.
Рогов: ВСУ с июня потеряли десятки тысяч человек на Запорожском направлении
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Его слова приводит РИА Новости.

«Если подводить итоги их контрнаступления, то всё, что смогли сделать украинские войска, — это потерять десятки тысяч боевиков», — отметил Рогов.

Кроме того, украинская армия в ходе контрнаступления потеряла большое количество военной техники, добавил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия понесла значительные потери личного состава и техники на Авдеевском направлении.

Кроме того, техника украинских военных в достаточно большом количестве подверглась уничтожению, добавил он.

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