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Премьер Грузии осудил президента Зурабишвили за несогласованную поездку в Европу

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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили осудил президента республики Саломе Зурабишвили за несогласованную поездку в Европу.
Премьер Грузии осудил президента Зурабишвили за несогласованную поездку в Европу
  • AFP
  • © AHMAD GHARABLI

«Вы хорошо помните, как несколько месяцев назад президент выступила публично и заявила, что правительство Грузии не выполняет 12 рекомендаций. Также она сказала самое тревожное — что Грузия не заслужила статуса кандидата в прошлом году», — сказал премьер, слова которого приводит Sputnik Грузия.

По словам Гарибашвили, с его стороны было бы неоправданно делегировать Зурабишвили определённые полномочия после такого заявления.

«Печально, что президент Грузии демонстративно нарушает Конституцию. В это время мы должны быть защитниками закона и подавать пример другим», — добавил политик.

1 сентября правящая партия Грузии «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента действующего президента из-за её визита в Европу вопреки отказу кабмина.

Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили нарушает Конституцию страны, потому что без согласия властей совершает поездки в Европу.

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