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Политолог Мезюхо не исключил отставки советника главы офиса президента Украины

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RT
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT публикацию американской газеты The News York Times, которая связала отставку министра обороны Украины Алексея Резникова с затянувшимся конфликтом и коррупцией в оборонной сфере. Он не исключил возможности отставки со временем советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Политолог Мезюхо не исключил отставки советника главы офиса президента Украины
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

«Я думаю, что причины, которые обозначила The New York Times в плане отставки Резникова, хоть и носят объективный характер, но в данном случае притянуты за уши. А что, раньше они не располагали сведениями о коррупции в высших эшелонах украинской власти? Они разве не знали, что сам Зеленский является венцом коррупции на Украине? Я думаю, что отставку Резникова необходимо рассматривать как с точки зрения взаимоотношений Украины и Запада, так и с точки зрения внутриполитических раскладов на Украине», — подчеркнул собеседник RT.

Он отметил, что отставка Резникова совпала с отставкой главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, что может свидетельствовать о недовольстве Запада так называемым украинским контрнаступлением.

«Во-вторых, отставка Резникова в том числе может быть и эвакуацией украинского политика перед грядущим поражением Украины на поле боя. Ранее в украинских СМИ звучали предположения, что Резников может быть назначен на пост посла Украины в Великобритании. Именно это обстоятельство и может говорить о том, что речь идёт об эвакуации данного политического деятеля, который, к слову, может являться кошельком Владимира Зеленского», — добавил политолог.

Аналитик также допустил отставки внутри офиса украинского президента.

«Я не исключаю, что со временем (советника главы офиса украинского президента Михаила. — RT) Подоляка могут заменить. Его не выкинут на произвол судьбы, найдут другое место, но пока он ещё нужен. Я не исключаю, что его заменят на менее агрессивного спикера», — заключил Мезюхо. 

Ранее NYT связала отставку Резникова с затянувшимся конфликтом и коррупцией.

Как заявил газете неназванный чиновник из офиса президента Украины, на увольнение министра повлияли несколько факторов, в том числе понимание того, что Украине понадобится новое военное руководство по мере затягивания конфликта, шквал критики со стороны украинской общественности из-за коррупции, а также просьбы самого Резникова об отставке.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост Рустема Умерова.

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