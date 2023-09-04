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Военная хроника рассказала, чего ВСУ добились за три месяца контрнаступления

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Военная хроника рассказала об итогах контрнаступления ВСУ за три месяца — отмечается, что первоначальный план Киева был сорван практически сразу же.
Военная хроника рассказала, чего ВСУ добились за три месяца контрнаступления
  • AP
  • © Libkos

Основной удар ВСУ нанесли в начале июня в Запорожской области и на Южно-Донецком направлении. В Киеве предполагалось, что украинские войска выйдут к Мелитополю и Бердянску за несколько дней, но вместо этого ВСУ потеряли в первый же день контрнаступления несколько танков Leopard 2A4/2A6, а также американские БМП M2 Bradley и БТР Stryker.

Внушительные потери были и среди личного состава: в первые недели, используя провальную тактику массированных накатов, украинская армия потеряла около 35—50 тыс. солдат убитыми и ранеными.

Ключевой причиной неудачной контратаки ВСУ стали, по мнению Военной хроники, героизм и слаженность действий российской армии, плотное минирование подходов и фортификационные сооружения. После начала атаки значительную роль сыграли артиллерия, авиация и противотанковые комплексы.

Самые тяжёлые бои пришлись на район Пятихаток в Запорожской области, а также участок у Великой Новосёлки, в районе Нескучного, Сторожевого и Благодатного. Отмечается, что «в среднем за 90 дней наступления ВСУ ценой огромных потерь удалось продвинуться на 6—9 км, однако дальше наступление начало захлёбываться из-за высоких потерь и дефицита техники».

«При этом ВСУ заняли площадь всего в 200 кв. км, что составляет 0,38% от площади Запорожской области (почти 30 тыс. кв. км) и площади ДНР (27 тыс. кв. км)», — пишет Военная хроника.

На данный момент украинская армия пытается осуществить прорыв в Работине, Вербовом и Пятихатках и осуществить перегруппировку для дальнейшего удара через Урожайное в ДНР. При этом ВСУ не удалось достигнуть даже первой линии обороны. 

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия понесла значительные потери личного состава и техники на Авдеевском направлении.

Кроме того, техника украинских военных в достаточно большом количестве подверглась уничтожению, добавил он.

В Минобороны России сообщили, что подразделения разведчиков ВДВ России пресекают любые попытки украинских диверсантов зайти в окрестности Артёмовска.

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