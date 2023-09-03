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ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево и Донецк

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Украинские войска открыли огонь по Горловке, Зайцеву и районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Отмечается, что в Донецке под обстрелом ВСУ оказались Петровский, Кировский и Куйбышевский районы. Украинские военные выпустили по городу в общей сложности 13 снарядов.

Ещё четыре снаряда упали в Никитовском и Калининском районах Горловки, и четыре упали в Зайцеве.

Всего за минувшие сутки украинские войска выпустили 273 боеприпаса по территории ДНР — ВСУ 86 раз обстреляли территорию республики.

Поступили сведения о гибели мирной жительницы Старомихайловки и девяти пострадавших вследствие обстрелов в Петровском районе столицы республики и Александровке.

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