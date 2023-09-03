ВСУ 86 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР

За минувшие сутки украинские войска выпустили 273 боеприпаса по территории ДНР — ВСУ 86 раз обстреляли территорию республики.

По данным представительства ДНР в СЦКК, под огнём оказались Донецк, Макеевка, Светлодарск, Мироновский, Горловка, Гольмовский и Ясиноватский район.

Поступили сведения о гибели мирной жительницы Старомихайловки и девяти пострадавших вследствие обстрелов в Петровском районе столицы республики и Александровке.

Подразделения ВС РФ ликвидировали около 425 украинских военнослужащих в течение прошедших суток на Краснолиманском, Запорожском и Донецком направлениях в зоне СВО, отразив 14 атак ВСУ.