ВСУ 86 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР
По данным представительства ДНР в СЦКК, под огнём оказались Донецк, Макеевка, Светлодарск, Мироновский, Горловка, Гольмовский и Ясиноватский район.
Поступили сведения о гибели мирной жительницы Старомихайловки и девяти пострадавших вследствие обстрелов в Петровском районе столицы республики и Александровке.
Подразделения ВС РФ ликвидировали около 425 украинских военнослужащих в течение прошедших суток на Краснолиманском, Запорожском и Донецком направлениях в зоне СВО, отразив 14 атак ВСУ.