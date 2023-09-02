Рогов сообщил об обстреле Токмака из РСЗО
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле ВСУ Токмака Запорожской области.
- РИА Новости
«Этот город в Запорожской области, который западные аналитики называют «ключами к выходу на побережье Азовского моря», под обстрелом РСЗО нацистов», — написал он в Telegram.
Ранее Рогов сообщил об обстреле ВСУ города Пологи Запорожской области.
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