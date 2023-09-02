Рогов сообщил об обстреле ВСУ города Пологи Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле ВСУ города Пологи Запорожской области.
- РИА Новости
«В Пологах громко. Жители этого города, находящегося на передовой Запорожского фронта, сообщают об обстреле его боевиками ВСУ», — написал он в Telegram.
Ранее Военная хроника сообщала об ударе ракетами по Кривому Рогу.
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