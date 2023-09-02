Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле ВСУ города Пологи Запорожской области.

«В Пологах громко. Жители этого города, находящегося на передовой Запорожского фронта, сообщают об обстреле его боевиками ВСУ», — написал он в Telegram.

Ранее Военная хроника сообщала об ударе ракетами по Кривому Рогу.