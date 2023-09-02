Узнать больше

Рогов сообщил об обстреле ВСУ города Пологи Запорожской области

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле ВСУ города Пологи Запорожской области.
Рогов сообщил об обстреле ВСУ города Пологи Запорожской области
  • РИА Новости

«В Пологах громко. Жители этого города, находящегося на передовой Запорожского фронта, сообщают об обстреле его боевиками ВСУ», — написал он в Telegram.

Ранее Военная хроника сообщала об ударе ракетами по Кривому Рогу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить