Додон считает, что Молдавия не выживет без хороших отношений с Россией
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Экс-президент напомнил, что всегда выступал за стратегическое партнёрство с Москвой.
«Без хороших партнёрских отношений с Россией Молдова не выживет», — говорится в сообщении.
Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.
Также российский МИД заявил, что решение властей Молдавии о сокращении количества российских дипломатов в стране будет иметь последствия для отношений Кишинёва и Москвы.