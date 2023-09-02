Додон считает, что Молдавия не выживет без хороших отношений с Россией

Бывший молдавский президент Игорь Додон высказал мнение, что Молдавия не выживет без хороших партнёрских отношений с Россией.

Об этом он написал в Telegram.

Экс-президент напомнил, что всегда выступал за стратегическое партнёрство с Москвой.

«Без хороших партнёрских отношений с Россией Молдова не выживет», — говорится в сообщении.

Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.

Также российский МИД заявил, что решение властей Молдавии о сокращении количества российских дипломатов в стране будет иметь последствия для отношений Кишинёва и Москвы.