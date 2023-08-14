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МИД: высылка Молдавией дипломатов будет иметь последствия для отношений с Россией

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Решение властей Молдавии о сокращении количества российских дипломатов в стране будет иметь последствия для отношений Кишинёва и Москвы, заявили в МИД России.
МИД: высылка Молдавией дипломатов будет иметь последствия для отношений с Россией
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Этот недружественный шаг официального Кишинёва, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прежде всего данный шаг отразится на жителях двух стран, у которых снизятся возможности в получении своевременной консульской помощи.

Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.

В российском МИД заявили, что Москва не оставит без ответа решение Кишинёва.

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