МИД: высылка Молдавией дипломатов будет иметь последствия для отношений с Россией

Решение властей Молдавии о сокращении количества российских дипломатов в стране будет иметь последствия для отношений Кишинёва и Москвы, заявили в МИД России.

«Этот недружественный шаг официального Кишинёва, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прежде всего данный шаг отразится на жителях двух стран, у которых снизятся возможности в получении своевременной консульской помощи.

Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.

В российском МИД заявили, что Москва не оставит без ответа решение Кишинёва.