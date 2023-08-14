МИД: высылка Молдавией дипломатов будет иметь последствия для отношений с Россией
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«Этот недружественный шаг официального Кишинёва, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прежде всего данный шаг отразится на жителях двух стран, у которых снизятся возможности в получении своевременной консульской помощи.
Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.
В российском МИД заявили, что Москва не оставит без ответа решение Кишинёва.